Девушка посоветовала брату физическое упражнение и превратила его в «монстра»

Пользовательница Reddit рассказала, как посоветовала брату, хотевшему накачать икроножные мышцы, простое физическое упражнение. Спустя год девушка выяснила, что парень выполнял его неправильно, и констатировала, что из-за этого он превратился в «монстра».

По словам автора истории, когда брат спросил ее, как правильно качать икры, она посоветовала вставать на цыпочки и добавила, что это помогает ей держать собственные ноги в форме. Рассказчица решила, что парень понял ее, и не стала демонстрировать упражнение.

Однако спустя год девушка выяснила, что все это время ее брат выполнял его неправильностью. Героиня истории даже не подозревала об этом, поскольку он всегда занимался в закрытой комнате.

Оказалось, что, выполняя упражнение по сто раз в день, парень научился бегать и прыгать, стоя на пальцах, которые со временем стали вывернутыми. Автор истории сравнила скелет парня со скелетом скаковой лошади и назвала его монстром. По ее словам, «она выпустила на волю что-то ужасное и не теперь не может вернуть это обратно».

Пользователи в комментариях посмеялись над проблемой рассказчицы. «Скажите ему, что он должен попробовать походить на балет», — поиронизировал пользователь Rampage_Rick. «Это чертовски удивительно. Я хочу фотографии», — написал NoOneReallyCaresAtAl.