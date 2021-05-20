Из жизни
 
Последние новости
Лавров оценил итоги встречи с Блинкеном
Россиянам дали советы по выбору клубники
Microsoft откажется от Internet Explorer
Меладзе описал шоу-бизнес фразой «клубок целующихся змей»
Россиянам увеличат выплаты по уходу за ребенком
Климатолог назвал находящиеся под угрозой исчезновения из-за потепления страны
Пожилых британцев досрочно отправят на пенсию ради спасения природы
Оксана Самойлова решила уменьшить губы и получила отек
Врачи назвали упражнения для снижения давления
Новости партнеров

Близнец узнал о свадьбе брата с его бывшей возлюбленной и отказался быть шафером

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Пользователь Reddit отказался быть шафером на свадьбе брата-близнеца со своей бывшей девушкой. Об этом сообщает издание The Mirror.

21-летний мужчина, который предпочел остаться анонимным, рассказал на Reddit, что в старших классах школы встречался с девушкой. Их отношения длились два года и прервались, когда он поступил в университет и уехал учиться в другой город.

После учебного года молодой человек вернулся домой и был шокирован, узнав, что его брат-близнец уже полгода встречается с той же девушкой. Вскоре пара объявила о помолвке, и брат пригласил его стать шафером на свадьбе.

Молодой человек отказался. «Я был расстроен, и мой брат это видел, но дал мне понять, что расставаться с ней не намерен», — подчеркнул он. В итоге близнецы договорились, что никогда не будут упоминать девушку в разговоре и не планируют собираться вместе.

Автор поста отметил, что теперь вся семья считает его эгоистом. Его родственники уверены, что ради свадьбы брата он мог бы на один вечер поступиться своими принципами.

Мнения пользователей Reddit разделились. Большинство согласилось с тем, что молодой человек прав, но некоторые сочли ситуацию спорной. Один из них написал: «Я думаю, встречаться с бывшей девушкой собственного брата подло». Другой заметил: «По-моему, ты повел себя в этой ситуации лучше, чем повело бы большинство других людей, учитывая ваше с братом соглашение».

Еще один пользователь написал: «Не знаю, прав ли ты, но будет очень странно, если ты всю оставшуюся жизнь будешь избегать женщину, на которой женился твой брат-близнец, только из-за того, что встречался с ней в старших классах».

Ранее сообщалось, что пользователь опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео и фотографии со свадьбы, на которой мужчина женится сразу на двух сестрах-близнецах. При этом видно, что одна из сестер находится на позднем сроке беременности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Twin refuses to be best man for his identical brother - because he’s marrying his ex
Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
Близняшки выйдут замуж за близнецов в Близнецберге
Два одинаковых китайца женились на двух одинаковых китаянках
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 марта
Дрессировщик Майк Клиберт с женой и аллигатором на вечеринке для объявления пола

«Я сразу подумал: тут нужен аллигатор»

Взорвать отца, разбить самолет и сжечь город: как мир захватила мода на разрушительные вечеринки
16:3514 мая

Кабаны окружили женщину возле супермаркета и украли ее покупки

15:5514 мая

Отец с сыном на скорость выкопали могилу и выиграли 30 тысяч рублей

15:0514 мая

Женщина случайно уничтожила лотерейный билет на два миллиарда рублей

Из жизни00:0229 марта

«В вас будут видеть иностранца, даже если вы здесь давно»

История россиянина, который переехал в Чехию и вернулся обратно в Москву
14:0814 мая

В России рыбаки поймали гигантского хищного кальмара весом 30 килограммов

13:0514 мая

Мать заменила переехавших к отцу детей на пугающе реалистичных кукол

12:0714 мая

Принц Гарри признался в желании уйти из семьи еще до встречи с Меган Маркл

Из жизни00:0126 марта

Серебро со дна морского

Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
11:0514 мая

«Не знавшую» о запрете на секс с учениками учительницу посадили в тюрьму

10:0614 мая

Мужчина отправил бывшей возлюбленной тысячу писем и пошел под суд

09:1114 мая

Мужчина сорвал джекпот и решил больше не работать

Россия
«Оказываешься, как на Марсе»
30 лет назад рухнул железный занавес. Что ждало советских людей за границами СССР?
Все материалы
Мир
США назвали «Северный поток-2» угрозой для Европы
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Израиль обстрелял поселения в Ливане
Захарова оценила взгляд Лаврова на журналиста «Би-би-си»
«В стране нет денег»
Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?
Спецназ США подготовят к войне с Россией
Весеннее обострение
Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
В России предложили бороться с низкими зарплатами ростом налогов
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Активы УК «Альфа-Капитал» превысили 10 миллиардов долларов
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
«Лента» купит «Билла Россия» и уничтожит бренд
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Китай обвалил курс биткоина
Все материалы
Силовые структуры
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Отступники в законе
Почему криминальные авторитеты в российских тюрьмах стали массово отрекаться от воровских титулов
У казанского стрелка нашли болезнь мозга
Диагноз не помешал ему купить оружие для нападения на школу
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире
Спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость
В Сбере назвали технологии будущего
Громадная глупость Гитлера
Как успешная операция нацистов обернулась для них потерей тысяч элитных солдат
Главную силу России назвали критической слабостью США
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Умер самый успешный мотогонщик СССР
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Александр Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Российский пловец побил мировой рекорд во второй раз за два дня
Юрий СтепановВыше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Фергюсон отверг идею о завершении карьеры
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высмеял Жириновского с помощью буквы «Г»
Okko представил новый комедийный сериал «Стриптизеры»
Око за оком
 
Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о домогательствах со стороны режиссера
The Late Late Show with James Corden... LOS ANGELES - DECEMBER 12: The Late Late Show with James Corden airing Tuesday, December 11, 2018, with guests Ellen DeGeneres and Patrick Wilson«Меня это уничтожило»
Как любимица Америки и легенда стендапа лишилась всего из-за секс-скандала
Российские соцсети покажут «Евровидение»
Остров девственников
Как тысячи людей из интернета захотели создать свое государство, а в президенты позвали Илона Маска
Все материалы
Ценности
Новый многомиллионный суперкар Тимати стал объектом споров в сети
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Невеста пожаловалась на выбор наряда мачехи на свадьбу и обрела поддержку в сети
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Модель Playboy сделала пластику на миллионы рублей и пожалела о новой внешности
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Умер подаренный британской королеве в утешение щенок
Женщина похудела на 47 килограммов и поделилась секретом успеха
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Врачи приняли мужчину с раком мозга за пьяницу и выгнали его из больницы
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»
Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
Неуловимую совку с оранжевыми глазами увидели впервые за 125 лет
Все материалы
Hyundai Santa Fe нового поколения появится раньше срока
Тест рамного Haval H9: обновился, но наполовину
Ездим на китайском внедорожнике, который сделали более современным
Opel возродила купе Manta в виде электрокара
Автомобильный квиз №11
Игра для тех, кто отличит transaxle от Trans Am
В России стартовали продажи обновленных хэтчбеков MINI
Genesis G70 Shooting Brake и ещё семь классных универсалов
С кем будет соперничать пятидверка из Кореи
Кроссовер Jolion стал самой доступной моделью Haval в России
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы