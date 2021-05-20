Близнец узнал о свадьбе брата с его бывшей возлюбленной и отказался быть шафером

Пользователь Reddit отказался быть шафером на свадьбе брата-близнеца со своей бывшей девушкой. Об этом сообщает издание The Mirror.

21-летний мужчина, который предпочел остаться анонимным, рассказал на Reddit, что в старших классах школы встречался с девушкой. Их отношения длились два года и прервались, когда он поступил в университет и уехал учиться в другой город.

После учебного года молодой человек вернулся домой и был шокирован, узнав, что его брат-близнец уже полгода встречается с той же девушкой. Вскоре пара объявила о помолвке, и брат пригласил его стать шафером на свадьбе.

Молодой человек отказался. «Я был расстроен, и мой брат это видел, но дал мне понять, что расставаться с ней не намерен», — подчеркнул он. В итоге близнецы договорились, что никогда не будут упоминать девушку в разговоре и не планируют собираться вместе.

Автор поста отметил, что теперь вся семья считает его эгоистом. Его родственники уверены, что ради свадьбы брата он мог бы на один вечер поступиться своими принципами.

Мнения пользователей Reddit разделились. Большинство согласилось с тем, что молодой человек прав, но некоторые сочли ситуацию спорной. Один из них написал: «Я думаю, встречаться с бывшей девушкой собственного брата подло». Другой заметил: «По-моему, ты повел себя в этой ситуации лучше, чем повело бы большинство других людей, учитывая ваше с братом соглашение».

Еще один пользователь написал: «Не знаю, прав ли ты, но будет очень странно, если ты всю оставшуюся жизнь будешь избегать женщину, на которой женился твой брат-близнец, только из-за того, что встречался с ней в старших классах».

Ранее сообщалось, что пользователь опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео и фотографии со свадьбы, на которой мужчина женится сразу на двух сестрах-близнецах. При этом видно, что одна из сестер находится на позднем сроке беременности.