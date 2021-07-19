Мужчина починил телефон своего дедушки и случайно раскрыл его многолетний секрет

Пользователь Reddit под ником Bedlam_ поделился историей о том, как однажды помог своему дедушке починить телефон. В процессе мужчина случайно раскрыл секрет, который пожилой родственник хранил много лет.

По словам Bedlam_, семья наградила его статусом «IT-специалиста», потому что в случае поломки техники, будь то телефон или компьютер, родственники обращаются за помощью именно к нему. Дедушка не стал исключением и однажды пожаловался на то, что телефон стал медленно работать. Автор истории согласился помочь.

Рассказчик не нашел никаких очевидных проблем, поэтому решил на всякий случай проверить браузер. Оказалось, что дедушка никогда не закрывал в нем вкладки и, вероятнее всего, именно они стали причиной замедленной работы телефона. Bedlam_хотел попросить дедушку закрыть их самостоятельно, посчитав историю браузера слишком личной информацией, но пожилой мужчина настоял на том, чтобы это сделал внук.

Далее, по словам Bedlam_, он на несколько секунд остолбенел, потому что во множестве вкладок были открыты сайты, которые позволяли узнать все о сексуальных предпочтениях дедушки: оказалось, он регулярно интересовался гей-порно.

«Бабушка зашла в комнату, он сказал, что я починил телефон. Бабушка безумно рада. Дедушка безумно рад. Они думают, что я Билл Гейтс», — описал произошедшее после этого герой истории и заключил, что после случившегося всегда будет любой ценой избегать просмотр дедушкиного браузера.

В комментариях пользователи поделились похожими историями. Например, юзер под ником HippieBathday рассказал, как после проверки компьютера дедушки убедился в том, что он использует устройство исключительно для загрузки порнографии: вся история браузера была заполнена эротическими ссылками. А у KRAZY_YZARK произошла абсолютно идентичная история, героем которой стал его отчим, который так же, как и дедушка Bedlam_, жаловался на медленную работу смартфона.