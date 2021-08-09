Мужчина признал свое свидание «худшим в жизни» из-за неожиданной просьбы девушки

Пользователь TikTok под ником @peterpribylpierdinock поделился деталями неудачного свидания, на которое он сходил с девушкой по имени Тори (Tori). Мужчина пригласил спутницу на ужин, но после ее неожиданной просьбы признал встречу «худшей в жизни».

Вскоре после встречи блогер получил смс от Тори. Она поблагодарила спутника за ужин и попросила вернуть часть денег за такси, на котором доехала до места встречи.

«Uber оказался намного дороже, чем я думала. Не возражаешь, если мы разделим счет за него?» — написала девушка. Тиктокер ответил, что Тори сама отказалась от того, чтобы он ее подвез на машине: вместо этого его партнерша предложила встретиться уже в ресторане. После этого Тори попросила, чтобы @peterpribylpierdinock отправил ей хотя бы 10 долларов (735 рублей по текущему курсу).

«Пожалуй, худшее свидание из возможных», — заявил блогер в описании к видео. Многие зрители с ним согласились. Некоторые написали, что мужчине нужно бросать меркантильную девушку, пока не поздно. Другие понадеялись, что он отказался отправлять ей деньги. Нашлись и те, кто не увидел в просьбе Тори никакого негатива.