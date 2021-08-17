Потерянные родственники встретились на похоронах и раскрыли семейную тайну

Британцы Стив Остин (Steve Austin) и Мойра Тонг (Moira Tonge) стали героями новой серии реалити-шоу Long Lost Family (аналог российской «Жди меня») и рассказали о том, как случайно раскрыли старую семейную тайну на похоронах матери. Об этом сообщает The Mirror.

Остин и Тонг — брат и сестра, которые потеряли связь еще в детстве, когда мальчика усыновила приемная семья. Со временем Остин захотел найти биологических родителей, и 20 лет назад с помощью телефонной книги он отыскал свою мать Мавис Эглингтон (Mavis Eglington). В итоге британец встретился с ней. Затем он познакомился и начал общаться с сестрой.

В 2020 году Эглингтон умерла. На ее похоронах Остин и Тони случайно раскрыли семейный секрет. Один из гостей спросил у них, знает ли Кэролайн (Caroline) о кончине матери. Таким образом родственники неожиданно выяснили, что у них есть еще одна сестра, которая выросла в приемной семье.

«Мысль о том, что наша мама в одиночестве родила дочь, нашу сестру, от которой она отказалась, просто душераздирающая. Я сочувствую всем», — рассказал Остин со слезами на глазах во время интервью.

Остин и Тонг решили отыскать потерянную родственницу, и им удалось это сделать с помощью команды реалити-шоу. Теперь брат и две сестры постоянно общаются, они счастливы наконец встретиться всей семьей.