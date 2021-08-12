Разлученная с сыном через 10 дней после родов женщина нашла его через 52 года

Линн Оукс (Lynne Oakes) из Лондона, Великобритания, воссоединилась с сыном спустя 52 года разлуки. Об этом сообщает Daily Mail.

Она рассказала, что забеременела в 14 лет. Британка родила мальчика и назвала его Юджином. Новорожденного забрали у нее через 10 дней после родов, поскольку родители считали, что их дочь была еще слишком молода для материнства. «Я помню, как плакала в день расставания с сыном. Мои слезы капали на его лицо, когда я кормила его, и я говорила с ним, просила прощения. Говорила, что люблю его и всегда буду любить, и однажды найду его», — призналась женщина.

Оукс повзрослела и вышла замуж, однако детей она больше не родила. Британка не переставала искать сына и однажды обратилась за помощью к программе Long Lost Family («Давно потерянная семья», аналог российского «Жди меня»). Вскоре ее родственник нашелся. В итоге выяснилось, что теперь его зовут не Юджин, а Майкл. Он живет в городе Тетфорд, графство Норфолк.

При встрече мать и сын обняли друг друга. По словам Оукс, ее удивило, что Майкл не обижался на нее и не держал зла, напротив, он с пониманием отнесся к случившемуся. «Наверное, ужасно отдавать в чужие руки того, кого сильно любишь. Тем более, зная, что ты его больше не увидишь», — прокомментировал британец.

Майкл познакомил мать с дочерью, а также ее ребенком. Таким образом Оукс не только обрела сына, но и стала бабушкой и прабабушкой. «Я на седьмом небе от счастья. Она такая милая женщина. Я в предвкушении времени, которое мы сможем провести вместе», — заключил Майкл.

Ранее сообщалось, что разлученная с сыном в 20 лет женщина нашла его спустя 66 лет. Новорожденного также забрали у нее сразу после родов, поскольку семья была против ребенка.