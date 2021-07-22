Разлученная с сыном в 20 лет женщина нашла его спустя 66 лет

86-летняя Исси Карр (Issy Carr) из английского города Бентам, графство Северный Йоркшир, спустя 66 лет воссоединилась с сыном, которого у нее забрали сразу после рождения, а также познакомилась с внучкой. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Карр рассказала, что родила сына в 20 лет, в 1955 году. Она назвала мальчика Джорджем (George). Новорожденного забрали у британки сразу после родов, поскольку ее родители были против ребенка: мать девушки была убеждена, что та никогда не выйдет замуж с младенцем на руках. Родительница заверила дочь, что она быстро забудет о сыне и будет жить счастливо.
Однако время шло, а Карр постоянно вспоминала о своем ребенке. Она безуспешно искала мальчика много лет, пока однажды не узнала о сервисе, который помогает потерявшимся родственникам встретиться вновь. Женщина предоставила образцы ДНК и стала ждать результатов.
Так, ее данные совпали с ДНК 43-летней женщины по имени Ким Картью (Kym Carthew) из Австралии, которая оказалась ее внучкой. Выяснилось, что Картью искала своего отца — сына Карр. Тогда бабушка и внучка объединили усилия и нашли мужчину по имени Кит Гаррахи (Keith Garrahy), проживающего в Австралии.
Картью решила навестить отца, которого никогда раньше не видела, и рассказать ему сразу две новости: про себя и ищущую его мать. По словам Карр, мужчина «чуть не лишился дара речи» после получения этих известий. Позже все трое созвонились в Zoom и сразу нашли общий язык.
Карр планирует встретиться с сыном и внучкой лично, как только снимут ограничения, связанные с пандемией вируса COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Китае спасшиеся из рабства мать и сын встретились через 31 год разлуки. Родственникам помог воссоединиться ДНК-тест.