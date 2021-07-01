Cпасшиеся из рабства мать и сын встретились через 31 год разлуки

В китайском городском округе Бицзе, провинция Гуйчжоу, разлученные на 31 год мать и сын впервые встретились вживую и смогли обнять друг друга. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В 1990 году трехлетнего Тао Сяобина (Tao Xiaobing) вместе с матерью похитили и продали в рабство в семью из провинции Шаньдун. Через несколько месяцев женщине удалось сбежать. Она не смогла забрать ребенка сразу и вернулась за ним спустя некоторое время. Однако его не оказалось на месте. Китаянка пыталась найти сына, но поиски не приносили результата.
Тем временем Сяобин продолжал работать и ухаживать за детьми и стариками семьи, которая взяла его в рабство. Позже про мальчика узнала пара супругов из Шаньдуня и усыновила его.
По словам китайца, все эти годы он не забывал о родной матери и выдумывал план, как ее найти. Приемные родители были против их встречи и всячески отговаривали молодого человека от поисков.
В 2021 году Сяобин, который успел обзавестись собственными детьми, начал разыскивать мать с помощью добровольцев. Вскоре он получил данные о местонахождении женщины, похожей на его родительницу. Результаты проведенного ДНК-теста подтвердили родство, и мужчина отправился на встречу с матерью в Гуйчжоу.
26 июня состоялась долгожданная встреча спустя 31 год разлуки. Трогательный момент воссоединения родных попал на видео.
Согласно оценкам Глобального индекса рабства за 2018 год, в Китае насчитывалось 3,8 миллиона человек, живущих в рабстве.
Ранее сообщалось, что в США отец воссоединился с отданным на усыновление ребенком спустя 57 лет. Мать мальчика отдала его на усыновление в 1960-е, и с тех пор мужчина ничего не знал о судьбе ребенка.