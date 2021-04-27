Отец воссоединился с отданным на усыновление ребенком спустя 57 лет

Житель американского города Мертл-Бич, штат Южная Каролина, воссоединился с отданным 57 лет назад на усыновление сыном благодаря онлайн-тесту ДНК. Об этом сообщает сайт телеканала Fox 28.

Ричард МакКлири (Richard McCleary) всего дважды в жизни держал сына Джима (Jim) на руках и в последний раз видел его в 1963 году. Тогда мать мальчика отдала его на усыновление.

С тех пор мужчина ничего не знал о судьбе ребенка. В надежде найти его он прошел онлайн-тест ДНК. Результаты показали единственное достаточно точное совпадение: Джим тоже прошел этот тест в надежде разыскать биологического отца. Сын связался с МакКлири.

23 апреля Ричард и Джим встретились впервые за 57 лет. Джим вместе с женой на неделю приехал в гости к отцу. Мужчины обнимались и плакали во время встречи в аэропорту. Оказалось, что до переезда в штат Южная Каролина они жили в 30 минутах ходьбы друг от друга.

Ранее сообщалось, что в Китае сбежавший из рабства мужчина нашел семью благодаря случайной встрече. Около десяти лет назад его обманом заманили на нелегальную кирпичную фабрику, отобрали документы и телефон и много лет заставляли работать.