Сводные брат и сестра воссоединились после 40 лет разлуки

Кейт Браун (Kate Brown) из английского города Портсмут, графство Гэмпшир, воссоединилась с приемным братом после десятилетий поисков с помощью британского телешоу Long Lost Family («Давно потерянная семья», аналог российского «Жди меня»). Об этом сообщает Daily Mail.
Когда Браун было всего пять дней, ее биологическая мать отказалась от нее — женщина страдала тяжелой формой эпилепсии и считала, что не в состоянии заботиться о дочери. Британку забрала приемная семья Бартеров.
«В приемной семье ощущаешь себя по-другому — не чувствуешь, что ты настоящая часть семьи, а считаешь себя дополнением», — рассказала 53-летняя Браун. В семье, в которую она попала, был еще один ребенок — Джон. Дети быстро подружились, однако Бартеры удочерили только Кейт, а от Джона отказались из-за его «тяжелого характера». Так они разлучились более чем на 40 лет.
По словам Джона, он чувствовал себя «белой вороной». «Всех остальных детей усыновили, а меня словно оставили на произвол судьбы», — признался он.
Однажды Кейт решила обратиться за помощью в поисках брата к программе Long Lost Family. Выяснилось, что Джон жил всего в 11 километрах от дома Бартеров. Сводные брат и сестра встретились в пабе неподалеку от места, где они вместе росли. Кейт подарила Джону на память сувенир с надписью, которая гласит: «Я улыбаюсь, потому что ты мой брат. Я смеюсь, потому что ты ничего не можешь с этим поделать».
«Мы испытали примерно то, что мы чувствовали, когда были детьми», — поделилась впечатлениями Кейт после эмоциональной встречи.
Ранее сообщалось, что 86-летняя жительница английского города Бентам, графство Северный Йоркшир, спустя 66 лет воссоединилась с сыном, которого у нее забрали сразу после рождения, а также познакомилась с внучкой. Она планирует встретиться с родными лично, как только снимут ограничения, связанные с пандемией вируса COVID-19.