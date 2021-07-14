Отец нашел похищенного сына спустя 24 года поисков

Житель Китая Го Гонтан нашел похищенного и проданного на усыновление 24 года назад сына

Житель Китая по имени Го Гонтан (Guo Gangtang) воссоединился с сыном, похищенным 24 года назад. Об этом сообщает BBC News.

Мальчика похитили в 1997 году в возрасте двух лет, когда он играл недалеко от семейного дома в провинции Шаньдун. С тех пор Гонтан потратил все сбережения и проехал более 500 тысяч километров на мотоцикле по всей стране. Мужчина посетил 20 провинций с портретом своего сына. За это время Гонтан попадал в аварии, и неоднократно становился жертвой грабителей. Его история послужила вдохновением для создателей фильма «Потеря и любовь».

Как сообщили в Министерстве общественной безопасности Китая, полиции удалось установить личность сына с помощью анализа ДНК. Выяснилось, что ребенка похитила женщина, после чего вместе с сообщником продала его на усыновление. Подозреваемые были задержаны.

Ранее сын нашел отца после 11 лет разлуки благодаря одной фотографии. Он разместил снимок родителя в Facebook и попросил пользователей сети помочь разыскать его.