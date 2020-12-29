Сын нашел отца после 11 лет разлуки благодаря одной фотографии

В английском городе Ливерпуль 23-летний сын Джейсон Келли (Jason Kelly) нашел отца после многолетней разлуки. Об этом сообщает местная газета Liverpool Echo.

Юноша рассказал, что 11 лет назад родители развелись, и отец по имени Дэвид ушел из дома. После этого сын его больше не видел. У Джейсона сохранилась лишь одна фотография пропавшего родителя. Он разместил снимок отца в Facebook и попросил пользователей сети помочь разыскать его.

Один из юзеров написал Джейсону и заявил, что знает местоположение мужчины, изображенного на фотографии. В Рождественский сочельник, 24 декабря, сын приехал по адресу, где, как оказалось, последние пять лет жил его отец. Юношу встретила пожилая женщина лет 70-ти и сообщила, что Дэвид действительно живет в ее доме, но сейчас отлучился по делам.

Джейсон уже собирался оставить свой номер телефона и распрощаться, когда заметил отца, возвращавшегося с утренней пробежки. «До какого-то момента он старался не смотреть на меня, потому что его глаза тут же наполнялись слезами, — вспоминает юноша. — Я веду себя так же, когда со мной происходит нечто подобное».

Выяснилось, что долгое время Дэвид бродяжничал и спал на улице, оставшись без документов и денег. Последние пять лет мужчина живет в доме своих знакомых. Несмотря на то что он достиг пенсионного возраста, он никогда не получал выплат. Джейсон хочет помочь ему встать на ноги, в частности, восстановить свидетельство о рождении и открыть счет в банке.

Отметив Рождество с матерью, братом и сестрой, Джейсон собрал порцию еды с праздничного стола и отнес ее 67-летнему Дэвиду. Кроме того, он подарил отцу мобильный телефон, чтобы они могли поддерживать связь.

Ранее сообщалось, что семья из Бразилии узнала в бездомном мужчине пропавшего десять лет назад родственника после того, как в соцсетях стала вирусной фотография его благотворительной стрижки. Жоау Коэльо Гимарес пропал в 2010 году и десять лет скитался по улицам и собирал мусор, чтобы выжить.