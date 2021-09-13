Мужчина сделал «худшее в мире» предложение выйти замуж и едва не разрушил семью

Пользовательница Reddit под ником manicbabe рассказала об «ужасном» предложении выйти замуж, которое она получила от возлюбленного. Действия мужчины едва не разрушили семью, но девушка все же решила согласиться. При этом комментаторы пожелали ей изменить решение.

Будущая невеста рассказала, что состоит в отношениях почти шесть лет, у пары есть годовалый ребенок. За несколько дней до написания поста у нее был спор с отцом сына: он закончился тем, что мужчина бросил в нее коробку для кольца и попросил открыть ее.

«Я не стала это делать, потому что он был зол. Честно говоря, в тот момент это разрушило бы любое будущее предложение руки и сердца раз и навсегда», — вспомнила девушка.

На следующий день manicbabe нашла брошенную коробку, отдала ее возлюбленному и собиралась пойти в душ. Однако мужчина попросил партнершу открыть ее. Героиня истории послушалась, но внутри ничего не было. После этого потенциальный жених сказал: «Да, просто пустая коробочка», и несколько раз открыл и закрыл ее снова. Это действие повторилось около 40 раз.

Девушка начала сильно нервничать и ушла в ванну, нервно хихикая и закрывая лицо полотенцем — она не хотела, чтобы торжественный момент был так испорчен. Однако возлюбленный побежал за ней, встал на колено и сказал: «Наслаждайся душем. Ты думаешь, она пустая?»

Выйдя из ванной, manicbabe пошла в спальню, чтобы одеться. Ее сын плакал, поэтому она легла на кровать и положила ребенка себе на грудь. В этот момент в комнату зашел мужчина: он прилег рядом с возлюбленной с коробочкой и снова начал ее открывать. Внутри по-прежнему не было кольца. После он снова бросил коробочку в девушку.

«Сын кричит, партнер лежит на кровати, даже не вставая на колено, просит меня выйти за него замуж (волшебным образом в коробке есть кольцо, вау, хорошая штука, волшебник)», — описала ситуацию manicbabe, добавив, что длительное время семья провела в закрытом помещении на самоизоляции.

В конце концов девушка ответила «да», потому что она давно мечтала, что возлюбленный сделает ей предложение. Автор истории призналась, что сильно любит мужчину, а также назвала его отличным отцом. Тем не менее его шутливое предложение «разбило ей сердце».

Комментаторы встали на сторону manicbabe. Один из них назвал предложение выйти замуж «одним из худших», о которых он когда-либо слышал. Другой написал, что девушке еще не поздно передумать и ответить «нет».