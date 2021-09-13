Бабушка раскрыла тайну внука и рассорила его с родственниками

Пользователь Reddit поделился историей о том, как бабушка догадалась о беременности его жены и раскрыла тайну внука во время семейной встречи. По словам юзера, новость о грядущем пополнении не обрадовала его брата, который, как оказалось, тоже должен скоро стать отцом. В результате мужчины сильно поссорились.

«Несколько недель назад мы с женой узнали, что станем родителями. Мы решили никому не рассказывать об этом, пока не завершится ее первый триместр. На прошлой неделе мы поехали в гости к родителям с надеждой сообщить им радостную новость, но вскоре мы передумали, потому что мой брат и его супруга, как выяснилось, тоже ждут ребенка», — вспомнил он. Герой истории добавил, что они с супругой решили не портить брату и его жене счастливый момент.

Однако их тайна была раскрыта в тот же день. «Моя бабушка утверждает, что у нее есть "бабушкино чутье". Она показала на мою жену и сказала: "Ты ведь тоже беременна, да?"» — поделился автор поста. Рассказчику и супруге ничего не оставалось делать, как рассказать семье правду. Однако эта новость совсем не обрадовала его брата, который, по словам пользователя, всегда соперничал с ним. Мужчина надеялся быть первым, кто подарит родителям внуков. По словам самого юзера, он не увидел ничего плохого в том, что у них с родственником будут дети одного возраста.

Однако в результате между братьями вспыхнула ссора. «Я сказал ему, что он выглядит очень жалким, потому что вместо того, чтобы радоваться, что он скоро станет отцом, он злится из-за какой-то глупости. В ответ мой брат и его жена встали и ушли. Теперь он говорит, что я испортил важный момент, и вел себя так, будто в случившемся нет ничего особенного», — посетовал автор поста.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как узнал об обмане беременной сестры, и в итоге поссорился с семьей. Мужчина пожаловался, что теперь почти все родственники настроены против него.