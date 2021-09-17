Мужчина узнал правду о невесте за неделю до свадьбы и захотел отменить праздник

Пользователь Reddit поделился историей о том, как узнал правду о своей невесте за неделю до свадьбы, после чего захотел отменить праздник. Мужчина попросил у других юзеров посоветовать, как ему поступить в сложившейся ситуации.

Жених рассказал, что несколько дней назад он узнал от своего друга о том, что возлюбленная изменяла ему. «Наша свадьба через неделю. Мы встречались шесть лет, в течение одного года у нас были отношения на расстоянии. Как раз тогда она сблизилась с нашим общим знакомым, и у нее появились к нему чувства. Когда она вернулась, то продолжила поддерживать с ним связь. Они общались еще год», — поделился он. По словам мужчины, втайне от него невеста встречалась с тем мужчиной три раза.

Автор поста заявил, что предательство возлюбленной сильно ранило его. Когда мужчина рассказал невесте, что знает всю правду, она ответила, что у нее нет оправданий и ей очень жаль, что она причинила ему боль. Она добавила, что не занималась сексом с мужчиной, к которому испытывала чувства. «Она сказала, что хочет выйти за меня замуж и начать жить вместе. Я люблю ее, но мне очень тяжело», — подчеркнул он. Жених признался, что теперь хочет отменить свадьбу, и попросил у пользователей поддержки.

Юзеры посоветовали автору поста расстаться с неверной возлюбленной. «Парень не ездит к девушке просто так три раза. Отмени свадьбу», «Лучше отменить свадьбу. Радуйся, что ты это не узнал спустя 20 лет брака», «Она знала, что поступает неправильно, и все равно изменила тебе, значит, ей наплевать на твои чувства», — написали пользователи.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как раскрыла обман жены брата, и отчитала ее во время вечеринки.