Женщина раскрыла обман невестки и испортила ей праздник

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как раскрыла обман жены брата, и отчитала ее во время вечеринки. Женщина была возмущена тем, что невестка солгала, чтобы не приглашать ее супруга на праздник из-за его инвалидности.

Автор поста сообщила, что недавно получила приглашение на вечеринку в честь дня рождения жены ее брата. Женщина призналась, что была удивлена, потому что ее мужу не пришло приглашение. «Когда я позвонила невестке и спросила, в чем дело, она ответила, что хотела бы видеть на празднике только женщин. Я рассказала об этом мужу, и он спокойно отнесся к этому», — вспомнила она.

Однако когда рассказчица пришла на вечеринку, то заметила, что все гостьи пришли со своими мужьями. «Невестка сказала, что мой супруг из-за своей инвалидности мог бы доставить много неудобств, так как нужно найти для него подходящий транспорт, чтобы сопроводить в ресторан», — поделилась женщина. Обман невестки сильно возмутил ее, и она отчитала родственницу у всех на глазах. В ответ брат обвинил ее в том, что она испортила праздник.

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