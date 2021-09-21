Мужчина разыграл жену ради видео в TikTok и прослыл отвратительным

Пользовательница Reddit с ником throw35433 рассказала историю о «розыгрыше», который устроил ее муж: он незаметно плюнул в тарелку супруги, а затем снял ее реакцию на видео для платформы TikTok. В комментариях к посту многие раскритиковали поступок мужчины, а сам герой истории прослыл в отзывах пользователей отвратительным.

Автор поста объяснила, что у ее мужа диабет. Раньше, по словам женщины, супруг готовил себе сам и питался в основном вредными продуктами. Затем жена решила взять приготовление пищи на себя.

С недавних пор ее супруг увлекся пранками: он стал разыгрывать жену, снимать это на телефон и выкладывать в TikTok. «Несколько дней назад я приготовила обед, накрыла на стол и позвала мужа. Я вышла из кухни на одну-две минуты, чтобы взять что-то, после чего вернулась и села за стол. Мой муж начал записывать, как я обедаю, и смеяться без причины», — вспомнила она.

Через некоторое время женщине позвонила сестра и спросила, посмотрела ли она последний ролик, который ее супруг опубликовал в TikTok. Из видео рассказчица узнала, что, пока ее не было на кухне, муж плюнул в ее тарелку. Затем он решил снять реакцию жены на видео.

«Я сказала мужу, что это было отвратительно, негигиенично и неуважительно по отношению ко мне. Если бы я знала, что он плюнул в мою еду, то выкинула бы тарелку. Я сильно разозлилась и попросила его удалить видео. В ответ он сказал мне, что это просто была просто глупая шутка. Я поклялась, что никогда не буду ему готовить», — написала женщина. В комментариях к посту многие поддержали героиню истории и назвали поведение супруга ужасным.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что узнал правду о своей невесте незадолго до свадьбы и захотел отменить торжество.