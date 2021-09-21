Гости в панике сбежали с охваченной огнем свадьбы

Гости поспешно эвакуировались с охваченной огнем свадьбы в Мексике после того, как из-за фейерверка в зале начался пожар. Видео произошедшего стало вирусным в Reddit.

На записи видно, как жених и невеста демонстрируют свой первый танец на танцполе в зале, который украшен пиротехникой. Когда фейерверк зажигается, пламя переходит на потолок, и начинается пожар.

Гости в панике покидают зал, а обслуживающий персонал безуспешно пытается потушить возгорание при помощи огнетушителей. Загораются украшения зала, и становится слишком жарко. Слышны крики, зал заполняется дымом. Молодоженам пришлось убегать вместе с гостями.

Запись стала вирусной в соцсетях и набрала больше 3,5 тысячи комментариев. Многие пользователи отметили опасность использования фейерверков в зале, украшенном засушенными цветами и бумажными декорациями. «Какой чертов гений планировал эту свадьбу?!» — возмутился один из пользователей.

«Я думаю, это была красивая свадьба: декор, оформление столов, красиво одетые гости... Плохо, что во всем этом не хватило здравого смысла», — отметил другой.

Ранее сообщалось, что оператор на свадьбе в столице Ливана Бейруте запечатлел момент мощного взрыва, когда снимал позировавшую с цветами невесту. На кадрах видно, как невеста, жених и гости в панике спасаются бегством.

