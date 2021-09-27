Мужчина разрешил жене изменять ему и вскоре пожалел об этом

Мужчина предложил жене попробовать открытые отношения и вскоре пожалел о своем решении. Об этом он написал в посте на сайте Reddit.

Автор поделился своей историей в сабреддите Today I Fucked Up («Сегодня я оплошал»). Он рассказал, что захотел сделать жену более счастливой и разрешил ей изменять ему, если она захочет. Он поставил несколько условий: женщина не должна рожать от других мужчин, и она обязана следить за тем, чтобы секс был безопасным. Мужчина добавил, что они с женой всегда смогут вернуться к моногамии, если она этого захочет, и сообщил ей, что та не обязана рассказывать ему о своих увлечениях. Он, в свою очередь, не будет предпринимать каких-либо действий, чтобы узнать о ее романах.

Тогда женщина сказала мужу, что у нее на работе есть коллега, с которым она бы хотела провести время. По ее словам, он уделял ей необходимое внимание, которое она давно перестала получать от мужа. Спустя время автор поста выяснил, что его жена страстно влюбилась в другого мужчину, огорчился и испугался, что потеряет ее.

«Я понял, что позволяю самому замечательному человеку в моей жизни исчезнуть. Поэтому я начал пытаться сохранить то, что у нас было. Я готовил ее любимые блюда, следил за чистотой в доме, выполнял ее поручения и делал работу по дому», — написал он. Автор поста признался, что именно тогда понял, чего не хватало его жене и почему она согласилась на открытые отношения.

Мужчина предложил возлюбленной попробовать начать все сначала. Он пытался наладить отношения, но та заявила, что она больше не чувствует к нему влечения, и их эмоциональная связь разорвана. Пара оказалась на грани развода и решила обратиться к психологу, чтобы он помог им разобраться с чувствами.

Пользователи оставили множество комментариев под постом и посоветовали мужчине пройти индивидуальную психотерапию и понять, чего он сам хочет. «Вам стоит найти психолога и поработать с ним индивидуально. Вы просто разрушили свой брак и сами не знаете, зачем сделали это», — написал один из пользователей.

Ранее пользовательница TikTok из США рассказала, как ей удалось разоблачить измену и выгнать неверного парня. По ее словам, она подслушала, о чем он разговаривал во сне, и запомнила женские имя и фамилию, которые он произнес.