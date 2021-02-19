Мужчина бросил родившую второго ребенка возлюбленную и ушел к ее матери

В английском городе Стоу-он-Уолд, графство Глостершир, мужчина бросил возлюбленную через несколько дней после того, как она родила ему второго ребенка, и ушел к ее матери. Об этом сообщает The Sun.

24-летняя Джесс Олдридж рассказала, что вынашивала второго ребенка от своего 29-летнего бойфренда Райана Шелтона. Ее 44-летняя мать Джорджина с мужем Эриком решили переехать в паре, чтобы помочь по хозяйству. Через несколько недель Джорджина, у которой шесть внуков, и Райан начали флиртовать и вскоре за спиной у Джесс завязали романтические отношения.

Джесс родила второго ребенка с помощью кесарева сечения 28 января. Спустя два дня она вернулась из роддома с новорожденным Рубеном и обнаружила, что Джорджина с Райаном съехали. Она связалась с матерью и потребовала объяснений, однако та заявила, что люди не выбирают, в кого они влюбляются. Райан расстался с Джесс по переписке, подчеркнув, что устал от ее ревности.

«Это настоящее предательство. Ты ждешь, что бабушка влюбится во внука, а не в его отца, — говорит Джесс. — Она должна была помогать мне заботиться о моих двух детях, но вместо этого она *** (спала) с моим бойфрендом». Отношения Джесс с Райаном длились три года. В сентябре 2019 года у них родилась дочь Джорджиана.

Джесс утверждает, что догадывалась, что между ее матерью и Райаном начались романтические отношения, но не хотела в это верить. По ее словам, ее партнер и мать могли пить алкоголь, общаться и веселиться вечером на кухне, в то время как она с отцом смотрела в гостиной телевизор. «Это было ужасно. Они носила свои коротенькие платья и была такой нежной и милой рядом с ним», — вспоминает она.

Джорджина и Райан тайно встречались в течение шести месяцев, прежде чем рассказать об отношениях. Эрик, с которым Джорджина прожила вместе больше десяти лет, тяжело пережил расставание. Джесс отметила, что любовники не чувствуют своей вины и открыто называют себя парой в Facebook.

Ранее сообщалось, что мужчина вступил в отношения с бывшим парнем своей дочери и собирается завести с ним детей посредством суррогатного материнства. Бывший возлюбленный мужчины поддерживает их решение и намеревается стать крестным отцом детей.