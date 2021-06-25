Троица влюбленных рассказала о сексуальной жизни и непонимании завистников

Влюбленные мужчина и две женщины рассказали о сексуальных отношениях втроем и непонимании завистников. Своей историей они поделились с LADbible.

26-летняя Присцилла Соарес (Priscilla Soares) и 27-летний Стивен Болден (Steven Bolden) уже встречались, когда в ноябре 2019 года познакомились с 21-летней Даниэллой Массиолой (Daniella Masciola) в обувном магазине, где та работала.

В мае 2020 года Массиола и Болден снова встретились, когда оба пришли на работу в Amazon. Между ними вспыхнули чувства, и Стивен сразу объяснил, что находится в открытых отношениях с Присциллой. Тогда молодые люди решили жить вместе, образовав полиаморное трио.

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Несмотря на такой странный для многих союз, Болден рассказал, что их отношения сконцентрированы скорее на общении, а не на сексе. «Возможно, секса втроем у нас больше, чем у среднестатистического человека, однако чаще мы занимаемся любовью один на один», — сказал он.

Наибольшие неприятности троице влюбленных доставляют хейтеры, которые часто пишут им гадости в интернете. Девушек обычно называют глупыми, а Болдена обвиняют в самовлюбленности, самоуверенности, и даже утверждают, что он скрытый гомосексуалист. «Я думаю, что хейтеры просто завидуют нам», — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы, которых признали «самыми одинаковыми в мире», обручились с возлюбленным. Троица встречается с 2012 года.