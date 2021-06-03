Женщина рассказала об укреплении семьи при помощи любовницы и любовника

Жительница американского штата Вашингтон заявила, что полиаморные отношения укрепляют ее семью. Об этом пишет издание Daily Mirror.

После расставания с первым мужем 42-летняя Эллисия Пейн (Ellecia Paine) решила, что моногамия — не для нее. «Но тогда я не представляла, как выглядят немоногамные отношения», — рассказывает она.

Спустя несколько месяцев Эллисия встретила Роба — мужчину, который впоследствии стал ее вторым мужем. Он признался, что тоже не сторонник моногамии, и поинтересовался, знает ли она о полиамории. «Я никогда не слышала этого слова, — вспоминает женщина. — Он объяснил, что это способность любить сразу нескольких человек одновременно».

Эллисия и Роб стали встречаться, а затем сыграли свадьбу и переехали в дом. В 2017 году к семье присоединилась еще одна женщина. Она поселилась с супругами, а с ней — ее муж, с которым она по-прежнему поддерживает романтические отношения. Кроме того, у Пейн есть еще один любовник, которого она не делит с другими членами семьи.

По словам женщины, на первых порах она чувствовала себя неуверенно и опасалась, что муж уйдет к другой, однако позже поняла, что такие отношения сильнее моногамных. «Он выбирает меня, потому что любит, а не потому что его что-то к этому обязывает», — объясняет она.

Полиамория — этический взгляд на жизнь, при котором человек допускает существование романтических отношений с несколькими людьми одновременно с согласия и одобрения всех участников такой связи.

Ранее жительница американского города Портленд, штат Орегон, завела отношения с семейной парой и рассказала о графике секса, который они составили. В нем указано, в какие дни она может уединяться с мужем, в какие — с их общей любовницей, и когда у них запланирован секс втроем.