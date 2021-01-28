Мужчина и две женщины завели взаимные отношения и составили график секса

Жительница американского города Портленд, штат Орегон, завела отношения с семейной парой и рассказала о графике секса, который они составили. Об этом пишет издание Daily Mail.

56-летняя Мелани Мозли (Melanie Moseley) впервые встретилась с 69-летним Клиффом Ризом (Cliff Rees) в марте 2018 года, когда оба учились танцевать сальсу. Спустя семь месяцев, во время танцевального выступления она познакомилась с 45-летней Чарити Джой (Charity Joy). Оба знакомства оказались недолговечными, однако в январе 2019 года женщина вновь повстречала Риза и Джой, причем на этот раз они были вместе. «Я мгновенно их узнала, — рассказывает она. — Оказалось, что у них свидание и они встречаются уже месяц».

Пара призналась Мозли в склонности к полиамории и пригласила ее на взаимное свидание. Вскоре она переехала к ним, и они стали жить втроем. Женщина получила отдельную спальню и согласилась следовать графику секса, который они составили. В нем указано, в какие дни она может уединяться с Клиффом, в какие — с Чарити, и когда у них запланирован секс втроем. Кроме того, Мозли может заводить романтические знакомства на стороне. «В прошлом я постоянно изменяла своим партнерам, но с ними я нашла глубокую связь», — утверждает она.

Полиамория — этический взгляд на жизнь, при котором человек допускает существование романтических отношений с несколькими людьми одновременно, с согласия и одобрения всех участников такой связи.

Ранее сообщалось, что житель американского города Ньютаун, штат Пенсильвания, развелся с женой после 19 лет брака и завел двух полиаморных любовниц. Его бывшая жена также переехала к ним вместе с детьми и новым партнером, однако не считает себя частью их отношений.