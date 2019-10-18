Муж и жена влюбились в одну женщину и решили жить втроем

В американском городе Кенневик, штат Вашингтон, супружеская пара влюбилась в одну женщину и решила жить втроем. Их историю опубликовал таблоид Daily Mail.

Владелица тренажерного зала CrossFit Мэри Бариллас (Mary Barillas) познакомилась со своим мужем и партнером по бизнесу Лео (Leo Barillas), когда ей было 13 лет. Спустя четыре года пара поженилась.

В 2015 году Мэри и Лео, у которых два ребенка, подружились в спортзале с клиенткой Кимберли Слэгл (Kimberlee Slagle). Со временем их дружеское общение переросло в романтическое. Уже через два года, в июне 2017 года, женщина с двумя детьми переехала жить в дом Бариллас.

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«Мы влюбились друг в друга в 2016 году, — рассказывает Лео. — Возможно, у каждого из нас это случилось в разное время и при разных обстоятельствах. Просто мы решили, что нам очень хорошо вместе. Полиамория требует от человека честности и открытости. Мы любим сразу нескольких людей и принимаем это, даже если подобное не вписывается в рамки социальных норм».

Нетипичная семья делится моментами их совместной жизни в Instagram-аккаунте @pnwtriad16. Своим примером они пытаются вдохновить окружающих быть честными и не бояться отличаться от остальных.

«Наши отношения не сильно отличаются от традиционных, — утверждает мужчина. — Конечно, ревность иногда присутствует, это нормально. Но мы нашли способ, как справляться с ней — мы разговариваем». По словам Лео, его не смущает, что обе возлюбленные выше его ростом. «Меня не волнует, что я невысокого роста, ведь рядом со мной такие красивые девушки. Думаю, это заставляет окружающих задумываться, что же во мне такого особенного», — иронично говорит он.

Американец подчеркивает, что родные и знакомые положительно относятся к его семье. «Мы не сталкивались с негативом, — отмечает Лео. — Некоторые удивляются и задают уйму вопросов. Но их любопытство естественно и вполне ожидаемо».

Полиамория — этический взгляд на жизнь, при котором человек допускает существование любовных отношений с несколькими людьми одновременно, с согласия и одобрения всех участников такой связи.

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