«Самые одинаковые близнецы в мире» обручились с одним возлюбленным на двоих

Австралийские сестры-близнецы, которых признали «самыми одинаковыми в мире», обручились с возлюбленным, с которым встречаются уже девять лет. Свою историю они рассказали Daily Mail.

35-летние жительницы Перта Анна (Anna) и Люси Десинк (Lucy DeCinque) объявили о помолвке с 37-летним Беном Брином (Ben Byrne). Мужчина преподнес своим невестам два одинаковых тройных кольца, как символ их уникального союза. «Анна и Люси, вы для меня важнее всего на свете, и я хочу провести с вами всю жизнь», — сказал он.

Троица встречается с 2012 года. Так как законы Австралии запрещают иметь более одного законного супруга, сейчас Анна, Люси и Бен подыскивают страну, где бы согласились официально зарегистрировать их тройной союз.

Женщины рассказали, что вcе время проводят вместе, и начинают испытывать тревогу, если разлучаются даже ненадолго. «Я не знаю, как это назвать. Мы просто не можем нормально функционировать друг без друга», — сказала Анна в одном из интервью.

Привязанность близнецов настолько сильная, что они всегда следят за тем, чтобы съедать одинаковое количество пищи, и даже ходят в душ вместе.

В 2017 году сообщалось, что они сделали пластические операции, которые полностью стерли внешние различия между ними. Позднее женщины разочаровались в своем решении.