Одна из знаменитых сестер-близнецов едва не умерла в жидком азоте

Знаменитые сестры из австралийского города Перт, которые прослыли самыми одинаковыми близнецами в мире, рассказали о неприятном случае, который они пережили во время криотерапии. Об этом сообщает издание New York Post.

34-летние Анна и Люси Десинк (Anna and Lucy DeCinque) утверждают, что одна из них потеряла сознание в криокабине и едва не умерла. «Помню, как увидела Люси на полу, без сознания, — рассказывает Анна. — В кабине не было кислорода. Она не дышала. Она не могла очнуться».

«Я была мертва», — говорит Люси. — Я была мертва целую минуту». По ее словам, она сама не понимает, что произошло, и предполагает, что угодила головой в жидкий азот. Через минуту ее реанимировали. «На Анну это повлияло больше, чем на меня, потому что она видела, как я умерла на минуту».

THREE IS A PARTY 🙋‍♀️🙋‍♂️🙋‍♀️ #shareboyfriend #twinning #relationshipgoals #beautiful Фото опубликовано @annalucydecinque

При криотерапии организм пациента на несколько минут погружают в газ, охлажденный до сверхнизких температур (от минус 70 градусов до минус 130 градусов Цельсия). Процедуру используют для профилактики и лечения ожирения, «омоложения» кожи и в других целях.

Сестры Десинк потратили сотни тысяч долларов на пластические операции, чтобы добиться максимального сходства, но позднее пожалели об этом. Они почти никогда не расстаются и едят одинаковую еду, чтобы поддерживать одинаковый вес. Они также спали в одной кровати и делили на двоих одного молодого человека — австралийского электромеханика Бена Бирна.

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