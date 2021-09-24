Американец раскрыл способ правильно собрать чемодан и вызвал удивление в сети

Американский турист раскрыл правильный способ упаковки вещей в чемодан и вызвал споры в сети. Соответствующая дискуссия развернулась на Reddit.

Пользователь с никнеймом rakufman опубликовал снимок, на котором запечатлены семь тканевых мешков, в которых лежат рассортированные по дням недели вещи. «Моя жена настолько организована, что собирает свои наряды в сумки на молнии для каждого дня в отпуске», — подписал блогер публикацию, набравшую более 50,3 тысячи лайков.

Необычный способ сбора вещей вызвал удивление пользователь сети, которые принялись оставлять восхищенные комментарии под постом. «Это же гениально!», «Надо обязательно попробовать так упаковывать одежду», «Знаете, мне кажется, что этот лайфхак идеален для сбора детей», «Это так здорово! Думаю, что это должно помочь сэкономить время на отдыхе», — писали одни.

При этом другие юзеры раскритиковали идею американки. «Честно, это выглядит странно. Неужели так сложно решить на месте, что надеть», «А что если изменится погода или настроение и захочется выбрать что-то другое?», «Я могу гарантировать, что порядок продлится не больше одного дня», — высказывались они.

Ранее в сентябре американская бортпроводница назвала самый необходимый в чемодане предмет. Так, стюардесса порекомендовала туристам брать с собой в дорогу одноразовую шапочку для душа и надевать ее на обувь, предотвращая соприкосновение грязных подошв с другими вещами.