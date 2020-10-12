Раскрыт способ упаковать как можно больше вещей в ручную кладь без перевеса

Авиапассажирам следует использовать определенный способ упаковки чемодана, чтобы взять с собой в путешествие как можно больше вещей и избежать перевеса в ручной клади при проверке в аэропорту. Об этом Daily Express рассказала автор путеводителя The Epic Adventurer Джулия Хадсон (Julia Hudson).

По ее словам, речь идет о так называемой вертикальной технике складывания одежды — для этого предмет гардероба, к примеру, топ или брюки, необходимо разместить лицевой стороной вниз, свести внутрь рукава или штанины, затем два раза сложить пополам.

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Таким образом, поясняет специалистка, ширина сложенной вещи должна примерно соответствовать габаритам сумки. Далее всю одежду рекомендуется складывать в ряд, а не в стопку, и, помимо прочего, плотно прижать ее к стенкам багажа.

«Указанные правила упаковки помогут сложить вашу одежду для путешествия более компактно. Вдобавок ко всему они позволят сэкономить место, так что вы сможете втиснуть в чемодан гораздо больше предметов», — подчеркнула Хадсон.

5 октября сообщалось, что авиапассажиры поделились секретами обхода ограничений по весу багажа в аэропорту и описали главный предмет, который может становиться причиной дополнительных расходов при взвешивании. Так, по мнению одного из участников треда, «лишней» в чемодане является любая вещь из денима — джинсы, куртки, рубашки или комбинезоны.