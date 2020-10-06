Названы способы уместить все необходимое в ручную кладь

Туристы назвали способы уместить все необходимое в ручную кладь. Об этом сообщает Express.

Так, путешественникам советуют брать с собой одежду из легкой ткани. «Оставьте джинсовые вещи дома, они тяжелые и занимают много места в сумке. Или наденьте их на себя», — сказал один пользователей. Также опытные туристы порекомендовали брать с собой в поездку одежду нейтральных цветов, это позволит сочетать вещи между собой, и не везти лишние.

Кроме того, предлагается не брать с собой много обуви, а также оставить дома туалетные принадлежности и фены.

В августе туристы раскрыли простой способ обойти ограничения по провозу ручной клади в самолете. Для того чтобы не переплачивать за багаж, пользователи портала посоветовали брать с собой на борт тканевые или мягкие сумки, которые всегда можно «визуально уменьшить в размере». «Можно использовать ремни, чтобы сжать рюкзак до нужного размера, а затем затянуть, и он пройдет по указанным габаритам», — также посоветовал один из пользователей.

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