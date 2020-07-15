Перечислены простые способы обойти ограничения по весу ручной клади в аэропорту

В сети перечислили простые способы обойти ограничения по весу и габаритам ручной клади во время предполетного досмотра в аэропорту. Соответствующие рекомендации приводит Daily Express.

Так, в первую очередь авиапассажирам не следует брать с собой на борт воздушного судна какие-либо туалетные принадлежности — они не только способны значительно увеличить вес сумки, но и могут не соответствовать требованиям к провозу таких емкостей.

«Все жидкости, аэрозоли и гели должны находиться в контейнерах объемом не более ста миллилитров, в прозрачном, плотно закрывающемся пластиковом пакете общей емкостью не более одного литра», — напомнили авторы материала.

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Кроме того, туристы должны помнить о том, что помимо небольшого чемодана в качестве ручной клади отдельно они также могут взять на борту дамскую сумку, рюкзак, портфель, сумку с ноутбуком и верхнюю одежду — и сотрудники авиагавани не смогут предъявить им каких-либо претензий.

Наконец, пассажирам стоит обратить внимание, что габариты разрешенных к провозу в салоне воздушного судна сумок должны соответствовать определенным нормам, индивидуальным для каждой авиакомпании, которые, как правило, включают в себя полный размер аксессуара, включая ручки и колеса.

6 июля сообщалось, что авиапассажирам, чтобы обойти ограничения по провозу вещей в ручной клади в аэропорту, рекомендуется приезжать в аэропорт заблаговременно — так как, если сумка не соответствует допустимым габаритам, вероятность, что ее все же разрешат разместить на багажной полке, более высока за счет меньшего числа зарегистрированных на рейс.

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