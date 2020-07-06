Раскрыты легкие способы обойти ограничения по ручной клади в аэропорту

Авиапассажирам раскрыли легкие способы обойти ограничения по провозу вещей в ручной клади в аэропорту. Об этом пишет Daily Express.

В первую очередь, путешественникам рекомендуется приезжать в аэропорт заблаговременно — так как, если сумка не соответствует допустимым габаритам, вероятность, что ее все же разрешат разместить на багажной полке, более высока за счет меньшего числа зарегистрированных на рейс.

Кроме того, чтобы сэкономить место в ручной клади и избежать доплаты за перевес, пассажиры могут надеть часть вещей на себя. «Помимо прочего, это может согреть вас во время полета, поскольку в самолетах нередко бывает холодно из-за вентиляции», — указано в тексте.

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В целом путешественникам следует внимательно относиться к упаковке ручной клади и брать с собой исключительно предметы первой необходимости. Также можно заранее приобрести чемодан или сумку, которые не будут превышать максимально разрешенных для провоза размеров.

13 февраля сообщалось, что сотрудники досмотра в аэропорту могут допустить к провозу в ручной клади некоторые жидкости объемом выше 100 миллилитров. Так, в первую очередь пассажиры могут провозить в любом объеме различные лекарства и жидкости, предназначенные для медицинских целей. Среди них могут быть ингаляторы, капсулы, шприцы, пакеты с охлаждающим гелем и так далее.

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