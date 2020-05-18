Объяснено главное условие провоза гаджетов в ручной клади самолета

Главным условием для провоза электронных устройств в ручной клади самолета является заряженный аккумулятор. Об этом заявили в авиакомпании British Airways, пишет Express.

Объясняется это тем, что представители службы безопасности аэропорта могут потребовать доказательств того, что гаджет исправен и способен стабильно функционировать. В частности, они вправе попросить владельца включить электронику.

«Если вы не сможете включить ваше устройство по запросу, вам не разрешат взять его на борт самолета», — указано в тексте. Таким образом специалисты убедятся в том, что аппарат не представляет опасности и в нем, к примеру, отсутствует взрывное устройство.

Описанные правила касаются, в частности, смартфонов, планшетов, плееров, ноутбуков, а также утюгов, фенов, утюжков для волос, электробритв или электронных сигарет.

14 мая стюардесса, основательница блога об авиации TheFlyingPinto Сара Кигл раскрыла признак чистоты предоставляемых на борту самолета туристических принадлежностей. По ее словам, в большинстве авиакомпаний пледы и подушки используются повторно без предварительной очистки, однако тот факт, что их дают пассажиру в специальной упаковке с биркой, может свидетельствовать об их чистоте.

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