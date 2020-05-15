Назван простой способ бесплатно заполучить место в бизнес-классе самолета

Специалисты онлайн-сервиса для поиска авиабилетов Skyscanner назвали простые способы бесплатно заполучить место в бизнес-классе при путешествии на самолете. Об этом сообщает Daily Express.

Так, по словам менеджера по развитию компании Линна Уника (Lynn Unick), больше всего шансов добиться мест в классе повышенного комфорта у тех, кто совершает перелет в дни каникул банковских работников и других бизнес путешественников. Тогда, заверяет эксперт, большинство мест в первом классе будет свободно, и некоторые из них могут предложить туристам из эконома.

Кроме того, подобные бонусы возможны, если пассажир всегда будет выбирать одну и ту же авиакомпанию. Уник рекомендовал присоединиться к программе лояльности и отметил, что лояльные клиенты первыми получают скидки и повышение класса.

Вдобавок специалист посоветовал заранее приезжать в аэропорт. «Если вы прибудете на рейс одним из первых, то будете первым, кто узнает, есть ли свободные места в бизнес-классе», — уточнил он.

Ранее в апреле бывшая стюардесса и писательница Эллиот Эстер (Elliott Hester) вспомнила нелепые отговорки пассажиров, когда они пытались проникнуть из эконом-класса в бизнес. По словам бортпроводницы, за свою карьеру она не раз сталкивалась с такими нарушителями, но ей всегда удавалось их ловить.

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