Стюардесса рассказала о нелепых попытках пассажиров проникнуть в бизнес-класс

Бывшая стюардесса и писательница Эллиот Эстер (Elliott Hester) вспомнила нелепые отговорки пассажиров при попытке проникнуть из эконом-класса в бизнес. Своими историями она поделилась с Daily Express.

По словам бортпроводницы, за свою карьеру она не раз сталкивалась с такими нарушителями, но ей всегда удавалось их ловить. «Они двигаются быстро и тихо как ниндзя и занимают свободное место в первом классе. Когда стюардессы замечают их, путешественники придумывают самые странные причины», — уточнила Эстер.

Например, ей как-то приходилось сталкиваться со здоровыми туристами, притворявшимися инвалидами, а также возвращать на место старушек, детей и даже священников, которые клялись, что перепутали место.

«Но самым изощренным был ответ крайне ухоженного пассажира, одетого в костюм, сшитый на заказ. Когда я спросила у него посадочный талон, он потребовал бокал шампанского. Каким-то образом он смог взглянуть на меня свысока, несмотря на то, что я стояла над ним, а затем добавил голосом Гэтсби: "Я что, выгляжу так, будто я должен сидеть с теми плебеями?"», — заключила Эстер.

В декабре 2019 года глава британской компании Airport Parking & Hotels, представляющей различные услуги путешественникам, назвал легкий способ бесплатно проникнуть из эконом-класса в бизнес. Так, по словам эксперта Ника Каунтера, проще всего получить место повышенного комфорта в самолете, если турист летит в одиночку.

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