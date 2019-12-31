Назван легкий способ бесплатно проникнуть в бизнес-класс самолета из эконома

Глава британской компании Airport Parking & Hotels, представляющей различные услуги путешественникам, назвал легкий способ бесплатно проникнуть из эконом-класса в бизнес. Лайфхаком он поделился с изданием Express.

Так, по словам эксперта Ника Каунтера, проще всего получить место повышенного комфорта в самолете, если турист летит в одиночку. «Персонал на стойках регистрации с удовольствием предоставляет место в бизнес-классе одиноким путешественникам, если там есть пара свободных кресел», — пояснил специалист.

Кроме того, мужчина предложил приехать в аэропорт заранее и быть максимально вежливым с сотрудниками авиакомпании.

Его слова также подтвердил другой работник авиационной индустрии — бывший член экипажа British Airways Саймон Мартон. Он уточнил, что крайне важно не вести себя как капризный ребенок и не пытаться «задирать нос».

В ноябре 2018 года бортпроводники рассказали о хитростях, к которым прибегают пассажиры эконом-класса в попытках лететь в «бизнесе». Самым распространенным оказался следующий трюк: турист занимает свободное место в бизнес-классе и с головой накрывается пледом. Другие же, например, просят пустить их в бизнес-класс по медицинским показаниям.

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