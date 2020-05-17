Стюардесса показала способ очистки помещения во время пандемии коронавируса

Стюардесса показала последовательность, которую нужно соблюдать при очистке помещения во время и после пандемии коронавируса. Для этого анонимная сотрудница авиакомпании записала 15-минутное видео с подробными инструкциями. Его публикует The Sun.

На ролике девушка в респираторной маске и черных защитных перчатках демонстрирует способ правильной дезинфекции отельного номера. Сперва она обрызгала антисептиком свою обувь, сумку и чемодан, а затем убрала ботинки в специальный мешок для одежды.

После этого, как заверяет бортпроводница, следует вытереть салфетками все, к чему чаще всего прикасаются постояльцы — выключатели, замки, дверные ручки, пульты и поверхности тумбочек. Кроме того, стюардесса порекомендовала использовать пластиковые стаканчики вместо кружек, а также завернуть пульт от телевизора в пакет, чтобы не касаться его голыми руками.

Затем девушка советует уделить особое внимание кровати и ванной комнате. Она предлагает распылить дезинфицирующее средство на поверхности подушек и одеял и тщательно вытереть салфетками краны и ободок унитаза.

Ранее в мае стюардесса и основательница блога об авиации TheFlyingPinto Сара Кигл (Sara Keagle) раскрыла признак чистоты предоставляемых на борту самолета туристических принадлежностей. По ее словам, в большинстве авиакомпаний пледы и подушки используются повторно без предварительной очистки, однако тот факт, что их дают пассажиру в специальной упаковке с биркой, может свидетельствовать об их чистоте.

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