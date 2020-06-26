В Италии запретили пользоваться багажными полками в самолетах

В Италии запретили авиапассажирам пользоваться полками для ручной клади. Соответствующее решение было принято по санитарным соображениям, сказано в сообщении Национальной службы гражданской авиации Италии (ENAC), которое цитирует РИА Новости.

Согласно новым правилам, на борт разрешено проносить багаж такого размера, который можно разместить под сиденьем впереди. При этом авиакомпаниям будет запрещено требовать дополнительную плату за сдачу их вещей в багаж.

Норма касается пассажиров всех рейсов внутри страны, а также международных перелетов, в которых Италия — начальная или конечная точка маршрута.

Запрет проносить небольшие чемоданы на борт обусловлен необходимостью избегать скученности людей в салоне, передвижений по нему и слишком близкого контакта между пассажирами, поясняется в сообщении.

Решение ENAC поддержала организация по защите прав потребителей Codacons. По их мнению, такой запрет позволит избежать хаоса в тот момент, когда пассажиры помещают или достают свой багаж с верхних полок. «Итальянцы, будучи одними из самых недисциплинированных пассажиров в Европе, создают очереди и задержки, что в нынешние времена может увеличить риск заражения», — заключили в организации.

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