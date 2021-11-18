Ошибка врача заставила мужчину заподозрить жену в измене

Пользователь Reddit под ником United_Fox241 поделился историей о том, как заподозрил свою жену в измене из-за ошибки врача. Он рассказал, что его жена забеременела незадолго до того, как он узнал о своем бесплодии. Мужчина обвинил супругу в неверности, однако вскоре выяснил, что диагноз был неверен.

Герой истории рассказал, что они с женой долго пытались завести ребенка, но у них не получалось. Это заставило супругов подозревать, что кто-то из них может быть бесплоден, но они старались избегать разговора об этом. В итоге мужчина решил сдать специальный тест, но не сказал об этом жене.

Пока он ждал результатов, супруга внезапно сообщила ему, что беременна. Однако через несколько дней мужчина получил ответ от врача: там говорилось, что он бесплоден. Автор поста признался, что был потрясен результатами, и отметил, что обвинил жену в неверности. «Она все отрицала, но так делают все изменщики. Она клялась всем, даже нашим будущим ребенком, что меня очень разозлило», — рассказал он.

Вскоре супруга героя истории попросила его повторно пройти обследование. Мужчина согласился и признался, что последовавшие за этим несколько дней, когда они ждали результата, были самыми тяжелыми в их совместной жизни. «Мысль о том, что она носит чужого ребенка, отталкивала меня», — признался он.

Позже герой истории получил результат повторного обследования. «Я не был бесплоден! Врач был озадачен не меньше нас», — написал автор поста. Выяснилось, что в первый раз доктор перепутал результаты его теста с результатами другого человека. «Сейчас я думаю о том, что нужно было больше доверять жене. Она прекрасный человек и никогда бы не совершила такой поступок», — признался он.

Пользователей Reddit возмутила некомпетентность врача. Многие также стали осуждать автора поста за то, как чувствовала себя его беременная жена после таких обвинений. В комментариях некоторые женщины заявили, что никогда не простили бы своих мужей, если бы оказались в подобной ситуации.