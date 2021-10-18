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Мужчина зашел в интернет и случайно узнал правду о сыне

Мужчина узнал о финансовом состоянии сына из интернета и сильно разозлился на него
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Фото: Adam Nieścioruk / Unsplash

Пользователь Reddit c ником Totalthrowaway23 поделился историей о том, как отец узнал правду о его финансовом состоянии из интернета. Мужчина случайно наткнулся на статью, рассказывающую об успехе сына-бизнесмена, и сильно разозлился на него.

«Когда мне исполнилось 18 лет, отец выгнал меня из дома, потому что, по его мнению, в доме должен жить только один мужчина. Мне нужны были деньги, и я нашел низкооплачиваемую работу», — рассказал автор поста. Пользователь отметил, что все свободное от работы время он занимался развитием собственного бизнеса, и уже через шесть лет его дела пошли в гору. В 23 года парень бросил работу и стал успешным бизнесменом. За все эти годы родитель с ним ни разу не связывался.

Недавно автору истории позвонил журналист новостного портала и предложил сделать о нем материал. «Он хотел написать статью о том, как я смог добиться успеха в молодом возрасте, а также рассказать о моем деле», — уточнил он. По словам пользователя, через некоторое время отец зашел в интернет и, наткнувшись на эту публикацию, сильно разозлился. Родитель позвонил сыну впервые за долгое время и обругал его за то, что тот скрывал правду и не присылал ему деньги.

В комментариях к посту многие пользователи встали на сторону молодого человека и раскритиковали его отца. «Поменяй номер телефона и больше никогда не общайся с ним. Он выгнал тебя из дома и позвонил когда узнал, что ты добился успеха», «Твой отец наконец понял, какие последствия могут быть из-за неосторожных действий. Скажи ему, что хороший отец не выгоняет ребенка из дома», — написали юзеры.

Ранее пользовательница Reddit заявила, что ее обокрал отец. Узнав о воровстве, авторша поста обратилась в полицию и пожаловалась на родителя. После этого она рассорилась с матерью, но нашла одобрение в сети.

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