Братья сделали снимки с разницей в 60 лет и удивили пользователей одной деталью

Пользователь Reddit с ником firefly99999 опубликовал два снимка, сделанных с разницей в 60 лет. На фотографиях запечатлены отец и дядя автора поста. В комментариях многие обратили внимание на неожиданную деталь. Пользователей удивило, как молодо родственники выглядят на сделанном недавно снимке.

Мужчина объяснил, что на первом изображении можно увидеть братьев Джона и Ральфа Монро (John и Ralph Monroe). Фотография была сделана в 1961 году, когда молодые люди только вступили в Военно-воздушные силы (ВВС) США. На снимке оба они запечатлены в военной форме.

Вторая фотография братьев была сделана в 2021 году, 60 лет спустя после первой. На ней один из бывших военных сидит перед компьютером, а второй стоит у него за спиной, положив брату руки на плечи.

«Они оба выглядят феноменально для тех, кому за 80 или чуть больше», — заявил один из комментаторов. «Они выглядят потрясающе», — согласился с ним другой. Другие попросили firefly99999 поблагодарить своих родственников за службу в ВВС. Некоторые люди также выразили желание послушать подкаст с участием Джона и Ральфа: они хотели бы узнать интересные истории, происходившие с бывшими летчиками в молодости.