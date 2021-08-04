Блогерша рассказала о романе бывшего жениха с ее матерью и удивила зрителей

Тиктокерша по имени Мариса (Marisa) рассказала историю о том, как ее бывший жених обручился с ее матерью. Деталями неожиданного романа поделилось издание The Sun.

Мариса объяснила, что начала встречаться с героем истории еще в старших классах. Спустя пару месяцев после этого молодой человек переехал домой к блогерше. На тот момент ей было всего 16 лет: девушка жила вместе с матерью и отчимом.

Спустя три года мама Марисы решила расстаться со своим возлюбленным. Дочка последовала ее примеру и тоже бросила своего жениха: она решила, что еще не готова к семейной жизни. Вскоре после этого тиктокерша съехала от мамы, но экс-парень продолжал регулярно навещать ее родственницу.

«Я все время спрашивала ее: "Почему ты постоянно проводишь время с моим бывшим парнем? Почему ты так поступаешь со мной? Это странно"», — рассказала Мариса. В ответ на это ее мать всегда говорила, что любит бывшего парня дочери как собственного сына и не собирается отказываться от времяпрепровождения с ним.

Затем Мариса поссорилась с матерью, но однажды получила от нее неожиданный звонок: та позвонила дочери и рассказала, что встречается с ее бывших женихом. Через некоторое время мать призналась, что решила выйти замуж за экс-возлюбленного Марисы. История закончилась тем, что блогерша снова переехала в мамин дом: в настоящее время она живет вместе с родственницей и новым отчимом, который раньше был ей бойфрендом.

Ролики Марисы набрали несколько миллионов просмотров, а зрители были крайне удивлены ее историей. Многие комментаторы написали, что не могут поверить в подлинность слов тиктокерши.