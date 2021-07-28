Работающая по три часа в день звезда TikTok пожаловалась на сложности блогерства

19-летняя звезда TikTok из Австралии по имени Рори Элиза (Rory Eliza), на страницу которой подписано более пяти миллионов человек, рассказала о проблемах, к которым приводит ее занятие. Изнанку блогерства она раскрыла в интервью ABC.

Блогерша рассказала, что снимает по четыре тиктока в день. Это занятие отнимает у нее примерно три часа. «И я думаю, и что мне еще делать до конца дня?» — призналась девушка.

Элиза объяснила, что не может позвонить друзьям и позвать их провести время вместе, так как все они работают. «Время от времени мне становится одиноко. Из-за комментариев хейтеров, стресса и ощущения одиночества можно даже впасть в депрессию», — пожаловалась на сложности блогерша.

Девушка добавила, что от этого не спасает даже хороший заработок, который ей приносит TikTok. По словам Элизы, она зарабатывает «больше среднего». Отец тиктокерши по имени Дэниел (Daniel) признался, что иногда завидует дочери, потому что она за несколько минут может заработать столько, сколько он получает за несколько дней.

Ранее о минусах популярности в сети рассказала российская блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова). Девушка сообщила, что ей нужна помощь психотерапевта, и предположила, что отсутствие популярности, вероятно, помогло бы ей избежать подобных проблем.