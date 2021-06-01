Брат Дани Милохина пожаловался на разрушенную из-за наркотиков жизнь

Блогер Илья Милохин, старший брат популярного TikTok-блогера Дани Милохина, признался в наркозависимости и извинился перед близкими людьми и подписчиками. Молодой человек пожаловался, что запрещенные препараты разрушили его жизнь. Пост доступен на его странице в Instagram.

«Ребят, я сам себя не могу простить! Я потерял многое, не ценя то, что у меня было! Я вел себя как эгоист! Я искренне хочу попросить у друзей, у брата, у родителей, у вас, мои подписчики, прощения», — начал свою исповедь блогер.

Милохин написал, что ради наркотиков он обманывал родственников, друзей и рекламодателей: брал у них деньги, а после этого переставал выходить на связь. Свои прошлые поступки молодой человек считает подлыми.

«Я хочу с вами поделиться первой победой, я сказал наркотикам "нет". Я осознал, что наркотики — это зло. Ранее я не понимал, что происходит, сейчас я с чистой совестью скажу, что наркотики — это зло!» — заявил Милохин.

В конце поста блогер обратился к молодым подписчикам и посоветовал им никогда не употреблять и не пробовать запрещенные препараты.

Ранее музыкальный продюсер Виктор Дробыш отказался сотрудничать с Ильей Милохиным после того, как узнал, что юноша употребляет наркотики.

В конце апреля журналисты сообщали, что Илья Милохин, боровшийся тогда с зависимостью, снова начал употреблять запрещенные вещества. Он сбежал из столичной наркологической клиники, куда его направили на лечение.