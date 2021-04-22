У популярного российского блогера обнаружились проблемы с наркотиками

Участник группы «Не говори маме», 20-летний Илья Милохин ушел из TikTok-хауса продюсера Марии Погребняк из-за обнаружившихся проблем с наркотиками. Как сообщает Starhit, молодой человек скоро отправится в реабилитационный центр.

По словам Погребняк, популярный российский блогер регулярно конфликтовал с другими участниками TikTok-объединения, а также не выступил на одном из концертов коллектива.

«В последнее время он вел себя очень странно: мог не приехать на съемки, были недопонимания с ребятами из дома. О слове "семья" пришлось забыть, когда он нам сказал, что больше не хочет жить в доме, просто собрался и куда-то уехал», — отметила она.

Продюсер подчеркнула, что пыталась наладить с ним контакт, но вскоре узнала, что он вновь начал употреблять запрещенные вещества. «Больно? Честно, да. В ближайшее время Илья ложится на реабилитацию в клинику, я максимально постараюсь вновь ему помочь», — сообщила Погребняк.

Илья и его брат Даня воспитывались в детском доме и лишь позже переехали в Москву, решив стать блогерами. Недавно в студии телешоу «Пусть говорят» они встретились с родственниками, которых не видели долгие годы. В октябре 2020 года Даня Милохин вошел в список десяти самых богатых русскоязычных тиктокеров с заработком примерно в 2,9 миллиона рублей.