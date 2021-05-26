Дробыш отказался продюсировать брата Дани Милохина из-за проблем с наркотиками

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш отказался сотрудничать со старшим братом известного TikTok-блогера Дани Милохина Ильей после того, как узнал, что юноша употребляет наркотики. Об этом сам заявил Дробыш в эфире YouTube-шоу «Надо обсудить».

«У меня есть одно требование — никаких наркотиков. Для меня эта тема запретная», — подчеркнул продюсер. Он добавил, что не хочет, чтобы в его офисе «ширялись, нюхали, глотали, капали».

По словам Дробыша, он не знал о пагубной зависимости Милохина. В противном случае он не предложил бы молодому человеку сотрудничество. Продюсер также добавил, что ему рассказали, как музыкант приносил в студию наркотики и предлагал их сотрудникам. Однако лично Дробыш этого не видел.

Илья Милохин играл в группе «Не говори маме», его пригласили в коллектив в марте текущего года. Однако Дробыш, узнав о его проблемах с наркотиками, предложил группе решить, выгонять ли музыканта. В итоге участники решили попрощаться с блогером.

В конце апреля StarHit сообщал, что Илья Милохин сорвался и снова начал употреблять запрещенные вещества. Он сбежал из столичной наркологической клиники, куда его направили на лечение. «К сожалению, я не смог вылечиться. Я решил покинуть больницу. Простите все, кто в меня верил и кого я подвел. Мне сложно бороться с зависимостью», — написал тогда он.