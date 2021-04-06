Популярная блогерша сняла на видео застывший в небе таинственный объект

Популярная TikTok-блогерша Кристина Санта (Kristina Santa), на которую подписаны 420 тысяч человек, сняла на видео застывший в небе таинственный объект, природу которого не смогла установить. Она опубликовала ролик на своей странице, вызвав бурную реакцию со стороны пользователей площадки.

В ролике виден светящийся объект, от которого падает луч на землю. Подписчики блогерши пошутили, что это дьявол пытается послать на небеса американского рэпера Lil Nas X, поскольку не может с ним справиться на Земле. Другие увидели отсылку к Marvel и предположили, что таким образом на Землю пытается спуститься Тор.

Одна из посмотревших ролик зрительниц дала замеченному блогершей явлению научное объяснение. По ее словам, тиктокерша стала свидетельницей светового (или солнечного) столба — результат отражения солнечного света мельчайшими ледяными кристаллами, образующимися в атмосфере.