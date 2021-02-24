Назван скрывающийся в остатках умершей звезды неизвестный объект

Астрономы назвали самый вероятный тип неизвестного объекта, который скрывается внутри остатков сверхновой SN 1987A, чей свет дошел до Земли 24 февраля 1987 года. Вспышка произошла в Большом Магеллановом Облаке на расстоянии 170 тысяч световых лет от Земли и стала первой видимой невооруженным взглядом сверхновой за 400 лет. Согласно статье исследователей, принятой к публикации в The Astrophysical Journal и доступной в репозитории препринтов arXiv, внутри остатков умершей звезды скрывается пульсар.

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Результаты наблюдений с помощью рентгеновской обсерватории Chandra, космической обсерватории NuSTAR и Атакамской большой решетки миллиметрового диапазона ALMA подтвердили, что в центре туманности, порожденной SN 1987A, действительно находится нейтронная звезда. Доказательством стала регистрация низкоэнергетических рентгеновских лучей, которые взаимодействуют с окружающим веществом, а также частицы более высоких энергий.

На самом деле высокоэнергетическое излучение может указывать на два возможных источника: ускорение частиц взрывной волной сверхновой или же плерион — туманность, которая подпитывается ветром от пульсара. Однако наблюдения опровергают версию о взрывной волне, подтверждая существование пульсара. Яркость рентгеновских лучей оставалась одинаковой на протяжении 2012-2014 годов, а яркость радиоизлучения увеличилась, что нельзя объяснить моделью взрывной волны. Кроме того, в отвергнутом сценарии ускорение электронов до энергий, наблюдаемых NuSTAR, должно происходить в течение 400 лет, что более чем в десять раз больше возраста наблюдаемого остатка сверхновой.

Если будущие исследования докажут наличие пульсара, он станет самым молодым объектом этого типа из известных. Вещество, окружающее пульсар, сильно поглощает рентгеновское излучение, делая его необнаружимым. Ожидается, что примерно через 10 лет туманность немного рассеется, и излучение нейтронной звезды станет более заметным.