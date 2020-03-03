Назван способ достичь скорости света

Ученые Гарвардского университета назвали новый способ достичь скорости света на межзвездных кораблях. Для этого можно использовать энергию от сверхновых, считают исследователи. Об этом сообщает издание Science Alert.

Космические корабли могут использовать энергию взрыва с помощью солнечного или магнитного паруса, которые улавливают электромагнитную энергию от звезды, что создает давление и тягу, не требующую топлива. Еще одна возможность состоит в том, чтобы ускорять такие корабли, используя направленный лазерный луч и добиваясь таким образом больших скоростей, чем позволяет солнечное излучение.

По словам астрофизиков, если расположить космический корабль с парусом, который весит менее половины грамма на квадратный метр, на расстояние в миллион километров от звезды, собирающейся взорваться как сверхновая, то можно достичь релятивистских скоростей, то есть приблизиться к скорости света. Энергия и яркость, генерируемая сверхновой, эквивалентны тем, что производит миллиард Солнц в течение месяца. Солнечный ветер может разогнать солнечный парус до одной тысячной скорости света, а сверхновая — до одной десятой.

Ученые также оценили, как парус может быть ускорен с помощью других астрофизических объектов: массивные звезды, микроквазары, плерионы (окруженные туманностью пульсары) и активные галактические ядра, разработав соответствующие математические модели.

Хотя с помощью интенсивного излучения возможно достичь околосветовых скоростей, существует ряд проблем. Например, массивные звезды порождают потоки газа, которые создадут опасную для паруса силу трения. Сами паруса должны быть сделаны из высоко отражающего материала, способного складываться. Траекторию необходимо продумать заранее, чтобы избежать столкновение с твердыми частицами. Однако ученые считают, что теоретически эти сложности преодолимы.

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