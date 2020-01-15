Раскрыта природа таинственного объекта из космоса

Японские астрономы раскрыли природу таинственного космического тела, которое пролетело над Киото (Япония) 29 апреля 2017 года. Исследователи полагают, что объект может быть фрагментом околоземного астероида 2003 YT1. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые выяснили, что астероид обладал вращательной неустойчивостью, возникающей под действием эффекта Ярковского-О’Кифа-Радзиевского-Пэддэка (YORP-эффекта). Последний выражается в изменении скорости небольшого небесного тела под действием солнечного света. Это может привести к вращательному движению и уменьшить прочность астероида. В результате небесное тело раскололось, высвободив пыль и многочисленные фрагменты, которые попали в атмосферу Земли.

2003 YT1 может породить потенциально опасные для планеты обломки, которые поразят Землю в течение ближайших 10 миллионов лет. Однако в настоящее время астероид не представляет угрозы, поскольку не проявляет никакой активности. Обломок, сгоревший над Японией, также не был опасным, поскольку достигал в диаметре всего лишь несколько сантиметров.

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