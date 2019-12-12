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Раскрыта истинная причина исчезновения динозавров

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Ученые Северо-Западного университета в США раскрыли истинную причину исчезновения динозавров и других животных 66 миллионов лет назад. Оказалось, что Земля подвергалась сильным изменениям еще до падения астероида, который окончательно нарушил стабильность биосферы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи определили изотопный состав кальция в окаменелых раковинах моллюсков и улиток, живших на границе мелового и палеогенового периодов. Оказалось, что химический состав изменился еще до падения астероида, что указывает на быстрый рост содержания углерода в океанах. Это произошло из-за длительных извержений Деканских траппов — магматической провинции в Центральной Индии.

В течение многих лет Деканские траппы выбрасывали в атмосферу огромное количество углекислого газа, который подкислял океан и непосредственно влиял на живые организмы. Раковины состоят из карбоната кальция, который растворяется в присутствии растворенной в морской воде углекислоты.

Ранее сообщалось о международной группе ученых, которая пришла к выводу, что человечество уже повлияло на глобальный цикл углерода сильнее, чем астероид, который привел к вымиранию динозавров.

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